Rajasthan Accident : भीषण सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, साथी डॉक्टर गंभीर घायल, कार के उड़े परखच्चे

Pali Road Accident : पाली। शहर के टीपी नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथी डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नया गांव रोड पर गुर्जर छात्रावास के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डंपर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दोनों डॉक्टर बुरी तरह फंस गए। टक्कर के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।