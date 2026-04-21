Dog Bite: सिरोही में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, 20 दिन में 60 से ज्यादा लोग घायल, इलाके में दहशत

जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा रहे सुरेंद्र सिंह डाबी ने बताया कि वह बाइक पर जा रहे थे, तभी अचानक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और गिराकर पैर की एड़ी पर काट लिया। इसी तरह दोपहर के समय छोगाराम, लीलाराम, अल्पेश, मोहम्मद और आशीष को भी कुत्ते ने काट लिया। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के साथ एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए।