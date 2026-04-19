Success Story: मजदूर का बेटा बना RAS ‘अफसर’, नरेश कुमार ने रच दिया इतिहास, अब IAS बनना है लक्ष्य

आबूरोड ब्लॉक के मावल गांव निवासी जयेश प्रजापति ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम में राज्य स्तर पर 73वीं रैंक हासिल की है। जयेश ने लगातार दूसरे वर्ष यह सफलता प्राप्त की है। इससे पहले आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 में उन्होंने 251वीं रैंक प्राप्त की थी, जबकि उनकी छोटी बहन कामिनी प्रजापति ने 267वीं रैंक हासिल की थी। जयेश वर्तमान में तहसीलदार पद के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। दोनों भाई-बहन शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहे हैं और कठिन परिश्रम के दम पर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई है।