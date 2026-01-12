सरकारी जांच में सामने आया मनरेगा का काला सच: 25 राज्यों के 55 जिलों में 11 लाख से अधिक गड़बड़ियां उजागर

खास बात है कि जांच के दौरान पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में गंभीर वित्तीय अनियमतिता मिली। मसलन, बंगाल में कई कार्य धरातल पर नहीं मिले, लेकिन भुगतान हो गया था। निगरानी से बचने के लिए कार्यों को टुकड़ों में बांटा गया, ताकि ऊपर स्तर से मंजूरी लेने की जरूरत न पड़े। पश्चिम बंगाल में यह हाल देख केंद्र को अस्थाई रूप से अनुदान राशि रोकनी पड़ी। जांच में यह भी सामने आया कि ग्राम सभा की प्राथमिकताओं के बजाय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यों का चयन किया जाता है। इससे काम की गारंटी की व्यवस्था प्रभावित हुई है।