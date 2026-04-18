Sirohi News: तालाब का पानी बना ‘जहर’, पीते ही 66 भेड़ों की दर्दनाक मौत, गांव में हड़कंप

पंचायत समिति सिरोही के उप प्रधान नारायण सिंह देवड़ा मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों को सांत्वना दी। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने, तालाब के पानी के नमूने लेकर परीक्षण करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता देने की भी मांग उठाई गई है। इस घटना ने पशुपालकों की सुरक्षा और जल स्रोतों की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाएगी और प्रभावित परिवारों को राहत दी जाएगी।