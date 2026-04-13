राजस्थान: नायब तहसीलदार बनकर एएनएम को बनाया ‘शिकार’

बाबू से ब्लॉक क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी लेने के बाद ठग ने स्वास्थ्य विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डलवाया। इस मैसेज में नायब तहसीलदार अशोक कुमार मीणा के नाम का उपयोग करते हुए सभी एएनएम को उप स्वास्थ्य केंद्रों पर शौचालय निर्माण से संबंधित जानकारी देने के निर्देश दिए गए।