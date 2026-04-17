Health Alert: अगर घर के आसपास हैं कबूतर तो हो जाएं सावधान, जा सकती है आपकी जान, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

डॉक्टरों के अनुसार, हाल के महीनों में बिना कफ वाली सूखी खांसी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह खांसी धीरे-धीेरे गंभीर रूप लेकर हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस यानी एचपी का रूप ले लेती है। जोधपुर में प्रतिदिन ऐसे 10 से 15 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस प्रकार की खांसी को ठीक होने में 20 दिन तक का समय लगता है। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह सीओपीडी या जानलेवा स्थिति का रूप भी ले सकती है। इस एचपी बीमारी के 80 से 90 प्रतिशत मामलों में कारण कबूतरों का संपर्क है।