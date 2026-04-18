Rajasthan News : सांसद राजकुमार रोत की अनूठी पहल, बांसवाड़ा के ग्रामीणों का पहली बार ‘संसद भ्रमण’, देखें तस्वीरें 

बांसवाड़ा/नई दिल्ली। राजस्थान के वागड़ अंचल की राजनीति में अपनी सादगी और जमीनी जुड़ाव के लिए पहचाने जाने वाले सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है। सांसद रोत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र और पैतृक गांव से आए बुजुर्गों के लिए दिल्ली में एक 'विशेष अतिथि' जैसा अनुभव साझा किया। उन्होंने ग्रामीणों को न केवल दिल्ली बुलाया, बल्कि उन्हें संसद भवन और सेंट्रल हॉल के गलियारों का भ्रमण कराकर देश की सत्ता के केंद्र से रूबरू कराया।