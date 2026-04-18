Rajasthan Politics : राहुल गांधी के खिलाफ CBI जांच के आदेश पर ‘भड़के’ अशोक गहलोत, जानें क्या कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की संभावना के आदेश ने राजस्थान की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे न्यायपालिका और सरकार की मंशा पर बड़ा सवालिया निशान बताया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर इस कार्यवाही को "बेबुनियाद" और "न्यायपालिका का समय खराब करने वाला" बताया।