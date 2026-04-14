Rajasthan Road: पीएम ग्राम सड़क योजना में सड़कों से जुड़ेंगी 44 ढाणियां, 80.34 करोड़ स्वीकृत

आबूरोड। टीएसपी आबूरोड ब्लॉक के गांवों के लोगों और विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वरदान साबित हो रही है। बीते दस वर्षों में सड़कों के साथ पुलों के निर्माण से न केवल उनकी राह सुरक्षित और सुगम हुई है, बल्कि बारिश के दौरान विद्यालय जाने से वंचित रहने वाले विद्यार्थी अब नियमित रूप से पढ़ाई और परीक्षा दे पा रहे हैं। योजनांतर्गत ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों की 44 फलियों (ढाणियों) को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है, जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक है। इस कार्य के लिए 80.34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।