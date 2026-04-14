Bundi : दोगुना हुए डामर के दाम, बंद हुआ पुल का निर्माण कार्य

डामरीकरण का काम शुरू नहीं होने से पुलिया के दोनों ओर अधूरी सडक़ लोगों के लिए परेशानी और जोखिम दोनों बन गई है। रोजमर्रा के सफर में धूल, फिसलन और असुविधा ने लोगों की ङ्क्षजदगी को कठिन बना दिया है। मार्च के अंतिम सप्ताह में इस पुल से आवागमन शुरू होने की उम्मीद थी। ग्रामीणों को विश्वास था कि अब बरसात में रास्ता नहीं रुकेगा और पुरानी पुलिया की समस्या से छुटकारा मिलेगा, लेकिन संवेदक की धीमी कार्यप्रणाली और बढ़ती लागत खासतौर पर डामर की महंगाई ने इस उम्मीद को झटका दे दिया। गौरतलब है कि मेज नदी में 2020 में यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई थी और 24 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद इस पुल का निर्माण लोगों के लिए सुरक्षा और राहत की उम्मीद बनकर आया था। लेकिन आज भी अधूरी सडक़ उस उम्मीद को पूरा नहीं होने दे रही है।