Rajasthan News: समाजकंटकों ने आंबेडकर की प्रतिमा को किया खंडित, लोगों में आक्रोश, मामला दर्ज

पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि शनिवार रात को किसी असामाजिक तत्व ने आंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए पांच विशेष टीमों का गठन किया है, जो विभिन्न पहलुओं से जांच में जुटी हुई हैं। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उपखण्ड अधिकारी हरीसिंह देवल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उपस्थित लोगों को घटना के शीघ्र खुलासे का आश्वासन दिया।