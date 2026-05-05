Rajasthan Farmers: चित्तौड़गढ़ जिले के 1449 गांवों में अफीम खेती, किसानों पर होगी धनवर्षा

चित्तौड़गढ़ । केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से शुरू किया गया अफीम तौल समाप्त होने के बाद अब किसानों के खातों में धनवर्षा हो रही है। इस बार की अफीम तुलाई में जिले भर के 21286 किसानों ने एक लाख 34 हजार 900 ग्राम से अधिक अफीम और दो लाख 79 हजार 500 से ज्यादा डोडा तुलवाया। बता दें कि जिले में नारकोटिक्स विभाग के तीनों खंड के 1449 गांव में अफीम की खेती दो प्रकार से की जाती है। एक सीपीएप पद्धती, जिसमें डठंल सहित साबुत डोडों का तौल होता है। वहीं गम पद्धती में चिराई वाली अफीम विभाग को जमा कराई जाती है।