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चित्तौड़गढ़

Rajasthan Farmers: चित्तौड़गढ़ जिले के 1449 गांवों में अफीम खेती, किसानों पर होगी धनवर्षा

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 1449 गांवों में अफीम की खेती करने वाले किसानों के बैंक खातों में जल्द ही रुपए ट्रांसफर होंगे।

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चित्तौड़गढ़

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Santosh Trivedi

May 05, 2026

Opium Farmers

चित्तौड़गढ़. जिला अफीम अ​धिकारी कार्यालय खंड प्रथम में ऑनलाइन किसानों के खातों में भुगतान करते अ​धिकारी।

चित्तौड़गढ़ । केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से शुरू किया गया अफीम तौल समाप्त होने के बाद अब किसानों के खातों में धनवर्षा हो रही है। इस बार की अफीम तुलाई में जिले भर के 21286 किसानों ने एक लाख 34 हजार 900 ग्राम से अधिक अफीम और दो लाख 79 हजार 500 से ज्यादा डोडा तुलवाया। बता दें कि जिले में नारकोटिक्स विभाग के तीनों खंड के 1449 गांव में अफीम की खेती दो प्रकार से की जाती है। एक सीपीएप पद्धती, जिसमें डठंल सहित साबुत डोडों का तौल होता है। वहीं गम पद्धती में चिराई वाली अफीम विभाग को जमा कराई जाती है।

प्रथम खंड में 6 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा

जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम बीएन मीना ने बताया कि सीपीएस पद्धती में 278 गांवों के 2101 किसानों की उपज 123550.500 किलोग्राम डोडा खरीद की गई। सीपीएस पद्धती से अफीम की खेती करने वाले किसानों के खाते में 2 करोड़ 47 लाख 10 हजार 100 रुपए का भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। गम पद्धती में 317 गांवों के 5910 किसानों ने 49002.530 किलो अफीम का तौल करवाया है। किसानों के खातों में 4 करोड़ 28 लाख 60 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

द्वितीय खंड में अब चालू होगी भुगतान प्रक्रिया

द्वितीय खंड के जिला अफीम अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि सीपीएस पद्धती में अफीम खेती करने वाले 171 गांवों के 1081 किसानों ने 61454.040 किलो डोडों का तौल करवाया है। किसानों के खातों में एक करोड़ 22 लाख 90 हजार 808 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसी खंड के गम पद्धती से अफीम खेती करने वाले 195 गांवों के 4964 किसानों ने 41853.930 किलो अफीम का तौल करवाया। किसानों के खातों में पांच करोड़ 58 लाख छह हजार 664 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

तृतीय खंड में 90 प्रतिशत किसानों के खातों में हुआ भुगतान

जिला अफीम अधिकारी खंड तृतीय आरके मीना ने बताया कि सीपीएस पद्धती में 235 गांवों के 1654 किसानों ने 94581.990 किलो उपज तुलाई। गम पद्धती में 253 गांवों के 5580 किसानों ने 44055.630 किलो अफीम का तौल करवाया। किसानों के खाते में 5 करोड़ 69 लाख 58 हजार 237 रुपए जमा करवाएं जाएंगे।

पीएफएमएस सिस्टम से भुगतान

जिला अफीम अधिकारी बीएन मीना ने बताया कि पीएफएमएस साफ्टवेयर के जरीए विभाग से सीधे किसानों के खातों में उनकी उपज के बदले सरकार द्वारा निर्धारीत राशि किसानों के खातों में जमा करवाई जा रही है।

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Published on:

05 May 2026 05:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan Farmers: चित्तौड़गढ़ जिले के 1449 गांवों में अफीम खेती, किसानों पर होगी धनवर्षा

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