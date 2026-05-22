Rajsamand: गांव में होने वाली थी शराबबंदी, मोबाइल टावर पर चढ़ गया शराब प्रेमी, इलाके में मची अफरा-तफरी

सूचना मिलते ही केलवाड़ा थाना से सहायक उपनिरीक्षक हरि सिंह, प्रधान आरक्षक मोहनलाल और आरक्षक सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी लगातार युवक से मोबाइल फोन पर संपर्क कर उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे, लेकिन युवक अपनी बात पर अड़ा रहा। इस दौरान क्षेत्र के बाप पार्टी नेता डॉ. राम मीणा ने भी युवक से बातचीत कर उसे शांत करने का प्रयास किया। टावर पर चढ़े युवक की पहचान घाटा की भागल निवासी डालूराम पुत्र नाथूलाल भील के रूप में हुई। युवक बार-बार यही कहता रहा कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और समाज के लोग उसे परेशान कर रहे हैं।