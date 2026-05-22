राजसमंद में 23,000 किलो नकली सौंफ जब्त; भूसे और सोप स्टोन पाउडर से कर रहे थे तैयार

पुलिस जांच में सामने आया कि सौंफ के भूसे, सोप स्टोन पाउडर और गुड़ से बने पदार्थ को मशीनों की सहायता से मिलाकर नकली सौंफ तैयार की जा रही थी। तैयार माल को प्लास्टिक के कट्टों में भरकर गोदाम में रखा जाता था और बाद में दिल्ली भेजा जाता था। मौके से करीब 50-50 किलो के 493 कट्टे बरामद किए गए। बडी मात्रा में मिलावटी सौंफ पकड़ने की सूचना पर प्रेमचंद शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी मय टीम मौके पर पहुंचे और मिलावटी सौंफ के नमूने लिए।