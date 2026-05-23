राजस्थान में पिज्जा-बर्गर के दौर में देसी राबड़ी का जलवा, स्वाद और सेहत दोनों में नंबर वन

ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह और दोपहर के भोजन में राबड़ी का विशेष महत्व माना जाता है। किसान और मजदूर वर्ग इसे ताकत देने वाला पारंपरिक आहार मानते हैं। खासकर गर्मियों में यह शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ लंबे समय तक ऊर्जा भी प्रदान करती है। ग्रामीण बुजुर्ग आज भी नई पीढ़ी को राबड़ी बनाने की पारंपरिक विधि सिखा रहे हैं, ताकि गांवों की यह अमूल्य विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। हालांकि बदलती जीवनशैली के कारण गांवों में भी इसका प्रचलन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।