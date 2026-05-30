बनास नदी को बना दिया कचरे और गंदगी का डंपिंग यार्ड, वर्षों से पड़े मलबे और विशाल पत्थरों पर प्रशासन खामोश

खमनोर. राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक बनास नदी अपने उद्गम कुंभलगढ़ के वीरों का मठ से कुछ ही आगे चलकर अस्तित्व से संघर्ष कर रही है। बड़े स्तर पर पशु-पक्षियों, जीव-जंतुओं व इंसानों की जीवनदायिनी कही जाने वाली बनास खमनोर-मोलेला पुलिया क्षेत्र में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। यहां नदी के किनारों और बहाव क्षेत्र में पिछले लगभग तीन वर्षों से बड़े-बड़े पत्थरों, निर्माण सामग्री के मलबे और घरेलू कचरे के ढेर जमा हैं।हालात यह हैं कि नदी क्षेत्र अब प्राकृतिक जलस्त्रोत कम और कचरे का डंपिंग यार्ड अधिक दिखाई देने लगा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों और प्रशासन ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। खमनोर ब्लॉक मुख्यालय पर इस पुलिया के आसपास भारी-भरकम चट्टानें और पत्थरों के ढेर नदी के बहाव क्षेत्र में पड़े हैं। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक, खराब कपड़े, घरेलू कचरा, ध्वस्त भवनों का मलबा और अपशिष्ट सामग्री खुलेआम नदी में डाली जा रही है। कचरे के बड़े-बड़े ढेर जमा होने से नदी की सेहत तो बिगड़ ही रही है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी नष्ट हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से नदी क्षेत्र में मलबा डालने का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन ने इसे रोकने के लिए अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो आज बनास नदी की ऐसी दुर्दशा नहीं होती।