कुंभलगढ़ के चारों ओर खिंची ‘लक्ष्मण रेखा’: रिसॉर्ट, क्रशर, खदानें… अब सब पर नज़र

राजसमंद. केंद्र सरकार ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह अधिसूचना 16 जनवरी को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के तहत अभयारण्य की सीमा से शून्य से एक किलोमीटर तक का क्षेत्र इको-सेंसिटिव ज़ोन माना जाएगा। कुल 243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किया गया है। ये क्षेत्र राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों के हिस्सों को कवर करता है। इस जोन में तीनों जिलों के कुल 94 गांव इसके अधीन आ रहे हैं।