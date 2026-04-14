राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, बस चालक, उसकी पत्नी और बच्चे की मौत, 31 घायल अलवर रैफर

हादसे में राम नेहर (कैसल), राकेश (कैसल), रोहिताश्व (कैसल), मन्नू शर्मा (कैसल), बिट्टू (भिवाड़ी), सत्यनारायण (महेंद्रगढ़), अनिल कुमार (दिल्ली), सन्यम (दिल्ली), अछन कंवर (गुड़गांव), महिपाल सिंह (भिवाड़ी), पलविंदर कौर (पंजाब), नितिन करतार (इंदौर), रूबी बंसल (दिल्ली), अक्षय यादव (दिल्ली), अदिति वर्मा (हिमाचल), वैभव गोयल (रोहिणी दिल्ली), अरुण (फरीदाबाद), दिव्य प्रताप (भिवाड़ी), रोहित शर्मा (फरीदाबाद), कविता (दिल्ली), नवीन गुड़गांव), धीरज (भिवाड़ी), नवीन (हिसार), मनोज (हिसार), अंशु (हिसार) और दुर्गा कंवर (भिवाड़ी) गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों का अलवर के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है।