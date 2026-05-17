Rajasthan: पेट्रोल-डीजल व CNG महंगी होने से 10 रुपए तक बढ़ा किराया, टूर पैकेज भी महंगे; LPG से चलने वाले ऑटो बंद

सीएनजी ऑटो चालक विक्रम सिंह व अशोक सिंह ने बताया कि एलपीजी नहीं मिलने के कारण ऑटो घर में खड़ा कर दिया और सीएनजी ऑटो खरीदा। करीब एक माह ही चलाया है और अब सीएनजी पर प्रति किलो 2 रुपए बढ़ गए। अब किराया 5 से 10 रुपए तक बढ़ाया है, लेकिन ग्राहक विरोध कर रहे है। वे चाहते हैं कि 10 रुपए में चार से पांच किमी का सफर तय हो, लेकिन अब इसका किराया 20 रुपए तक किया है। अधिकतर ऑटो चालक अपने खर्च के मुताबिक किराया बढ़ा रहे है। इसी तरह राइड मुहैया कराने वाली दो कंपनियों ने भी 2 किमी तक के सफर का किराया 27 से 28 रुपए कर दिया है, जबकि पहले 21 से 23 रुपए के बीच ले रहे थे।