चित्तौड़गढ़ में 174 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा बायोलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के नए युग की आहट

राज्य सरकार की बजट घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए वन विभाग ने रफ्तार पकड़ ली है। विभाग की ओर से केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली को विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। वहां से आगामी दिनों में एक उच्च स्तरीय टीम चित्तौड़गढ़ का दौरा करेगी। यह टीम जमीन की स्थिति, पर्यावरण और वन्यजीवों के अनुकूल परिस्थितियों की जांच (फिजिबिलिटी चेक) करेगी। इसके माकूल पाए जाने पर बायोलॉजिकल पार्क की अनुमति प्रदान करेगी। इसके बाद टेण्डर प्रक्रिया शुरू होगी।