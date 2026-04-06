राजस्थान के इस जिले को बड़ी सौगात: करोड़ों के प्रोजेक्ट का हुआ शिलान्यास, हाईलेवल पुल का होगा निर्माण

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के तहत चाणोद-गिरवर सड़क पर 10 करोड़ की लागत से हाई लेवल ब्रिज निर्माण का शिलान्यास किया गया। साथ ही 18 लाख रुपए की लागत से चाणोद-शाकम्भरी माताजी मार्ग पर पाइप पुलिया निर्माण तथा 46 लाख रुपए की लागत से एनएच-62 से आकदड़ा गांव तक 2 किमी सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य भी शुरू किया गया।