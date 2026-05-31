चित्तौड़गढ़ में 22 साल बाद पंचायतीराज ने जल संसाधन विभाग को सौंपे 11 बांध, 30 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार

Dam Renovation Project Rajasthan: चित्तौड़गढ़ जिले के किसानों के लिए खुशखबर है। पिछले 22 वर्षों से रख-रखाव और बजट के अभाव में जर्जर हो रहे जिले के 11 बांधों का अब जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। वर्ष 2003 में पंचायतीराज विभाग को सौंपे गए इन बांधों को जलसंसाधन विभाग ने वापस ले लिया है।

राज्य सरकार ने इन 11 बांधों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इन बांधों के जीर्णोद्धार के बाद जिले की 1899 हेक्टेयर सूखी जमीन को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। विधायकों की अनुशंसा पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्वीकृति जारी की है।