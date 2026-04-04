​​​​​Rajasthan Rain Alert: 16 जिलों के लिए ट्रिपल अलर्ट, आकाशीय बिजली-तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सुरक्षा को लेकर विभाग ने कहा है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। खुले स्थानों में जाने से परहेज करें और मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। मौसम केंद्र ने स्पष्ट किया है कि यह चेतावनी अगले 2 घंटों तक प्रभावी रहेगी।