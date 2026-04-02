Jalore News: 20 से ज्यादा गांवों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जयपुर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को सुनाया अपना दर्द, मिल सकता है तोहफा

मीटर गेज से वर्ष 2010 में ब्रॉडगेज में परिवर्तित हुए इस महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव के साथ कम्प्यूटरीकृत आरक्षण विंडो शुरू करने की मांग को लेकर बाकरारोड समेत आसपास के 20 से अधिक गांवों के ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मिला। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि मीटर गेज के समय भी यह स्टेशन काफी महत्वपूर्ण था और सायला क्षेत्र तक के यात्री इसी स्टेशन से यात्रा करते थे।