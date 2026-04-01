Indian Railways: हावड़ा जाने वाली 2 सुपरफास्ट ट्रेनों का बांदीकुई स्टेशन पर ठहराव, फिर फुल रूट पर दौड़ेगी भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस

उत्तर पश्चिम रेलवे ने भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस को 1 अप्रेल से पुनः अपने पूर्ण मार्ग पर संचालित करने का निर्णय लिया है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण ब्रिज संख्या-17 में आई तकनीकी खराबी के चलते गाड़ी संख्या 14803/04 भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस को पठानकोट रेलवे स्टेशन से जम्मूतवी रेलवे स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा था। गाड़ी संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1 अप्रेल से तथा 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस 2 अप्रेल से संचालित होगी।