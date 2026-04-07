Jalore News: बाइक की किश्त बकाया बता पटवारी को धमकाया, गुस्से में गाड़ी चढ़ाने का प्रयास

पटवारी का कहना है कि कार्यालय से 500 मीटर दूर ही रास्ते की पैमाइश की थी। जिसके दस्तावेज एक दुकान पर पड़े थे। वह लेने के लिए गया तो एक युवक उनके पीछे पीछे पहुंचा। पटवारी का आरोप है कि युवक उसके पास आया और कहा वह फाइनेंस वाला है। गाड़ी की किश्तें बाकी है, गाड़ी छोड़ो। जिस पर पटवारी का कहना था कि गाड़ी की किश्त बाकी नहीं है। यदि फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है तो पुलिस को बुला लो। आरोप है कि युवक ने एक नहीं सुनी और अपशब्द बोले और पटवारी का शर्ट खींचने लगा।