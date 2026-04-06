पत्नी के पीहर जाने से क्षुब्ध सरकारी शिक्षक ने दी जान, गांव में शोक की लहर

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। एएसआई ने बताया कि मृतक महेंद्र की एक 3 साल की मासूम बेटी है। घटनास्थल से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। रविवार शाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अब मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। शिक्षक की इस अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।