शुभम चौधरी प्रतापगढ़ जिले की नई कलक्टर, जानिए क्यों रहती हैं चर्चा में

IAS Shubham Chaudhary: प्रतापगढ़। राजस्थान सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में प्रतापगढ़ जिले के लिए नई नियुक्ति की गई है। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी शुभम चौधरी को प्रतापगढ़ की नई जिला कलक्टर लगाया गया है। वे इससे पहले आयुक्त उद्यानिकी, जयपुर के पद पर कार्यरत थी। वहीं डॉ. अंजली राजोरिया को संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग जयपुर लगाया गया है। संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है।