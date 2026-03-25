Rajasthan RBSE 10th Result: दसवींं के परीक्षा परिणाम में जुड़वा बहनों का जलवा, माता-पिता हैं सरकार शिक्षक

जुड़वा बहन हिमांशी मकवाना और हिनल मकवाना. Photo Patrika
Rajasthan RBSE 10th Result: प्रतापगढ़ । राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार को दसवींं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का परीक्षा परिणाम 88 प्रतिशत रहा। जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल ने बताया कि इस वर्ष दसवीं कक्षा में कुल 14 हजार 204 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। जिसमें से 12 हजार 36 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए है। इसमें 7 हजार 317 छात्र थे। जिनमें से 5 हजार 707 उत्तीर्ण हुए। इनका परिणाम 87 प्रतिशत रहा। जबकि 6 हजार 887 छात्राओं में से 6 हजार 332 बालिकाएं उत्तीर्ण हुुई। इस प्रकार यह प्रतिशत 89 प्रतिशत रहा।
दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह रही कि जिले के अरनोद की दो जुड़वा बहनों ने दसवींं कक्षा के परीक्षा परिणाम में प्रतापगढ़ जिले में प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अरनोद के एक निजी विद्यालय श्री नाकोड़ा विद्या निकेतन की छात्रा हिमांशी मकवाना ने 98.17 प्रतिश अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रही। वहींं जुड़वा बहन हिनल मकवाना ने 98 प्रतिशत अंक हासिल किए है। बालिकाओं ने अपने परिवार एवं अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। इनके पिता समरथ मकवाना एवं माता सोनिया दोनों ही सरकारी शिक्षक है।
धरियावद क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़िया के बालक आशीष मेघवाल ने 10वी बोर्ड में 92.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उप प्रधानाचार्य रमेशचंद्र मीणा व राजू खान पठान ने बताया कि इस मौके पर बालक, पिता का विद्यालय में सम्मान किया गया।
|क्रमांक
|विद्यार्थी का नाम
|विद्यालय
|प्रतिशत (%)
|1
|हिमांशी मकवाना
|श्री नाकोड़ा विद्या निकेतन, अरनोद
|98.17
|2
|हिनल मकवाना
|श्री नाकोड़ा विद्या निकेतन, अरनोद
|98.00
|3
|जनित सेन
|राउमावि गोमाना
|97.17
|4
|ओनिश राजावत
|सनराइज पब्लिक स्कूल, धरियावद
|96.83
|5
|भेरूलाल गायरी
|बीएलबी राउमावि करजू
|95.83
|6
|भावना रेदास
|राउमावि वीरावली
|95.50
|7
|विजयश्री जोरवाल
|शालोम स्कूल, प्रतापगढ़
|95.50
|8
|लक्षिता मीणा
|अरिहंत विद्यापीठ, धरियावद
|95.33
|9
|माही परिहार
|बीवीएम झांसड़ी
|94.67
|10
|पलक तंबोली
|हरीश आंजना स्कूल, छोटीसादड़ी
|94.67
|वर्ष
|प्रतिशत (%)
|2015-16
|63.54
|2016-17
|68.32
|2017-18
|69.86
|2018-19
|100.00
|2019-20
|100.00
|2020-21
|99.69
|2021-22
|69.99
|2022-23
|84.64
|2023-24
|85.36
|2024-25
|83.92
|2025-26
|88.11
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दसवीं के परिणाम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जिला कोटा 37वें स्थान पर रहा है। ऐसा तब है जबकि खुद शिक्षा मंत्री राज्य में स्कूल शिक्षा की कमान संभाल रहे हैं। दसवीं के परिणाम की सूची में झुंझुनूं जिला 97.77 प्रतिशत के साथ राजस्थान में टॉप रहा है। दूसरे स्थान पर 97.59 प्रतिशत के साथ डीडवाना-कुचामन, 97.43 प्रतिशत के साथ सीकर तृतीय, 97.09 प्रतिशत के साथ नागौर चौथे स्थान पर रहा। जोधपुर जिला 96.48 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर रहा है।
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