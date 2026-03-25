Rajasthan RBSE 10th Result: दसवींं के परीक्षा परिणाम में जुड़वा बहनों का जलवा, माता-पिता हैं सरकार शिक्षक

Rajasthan RBSE 10th Result: प्रतापगढ़ । राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार को दसवींं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का परीक्षा परिणाम 88 प्रतिशत रहा। जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल ने बताया कि इस वर्ष दसवीं कक्षा में कुल 14 हजार 204 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। जिसमें से 12 हजार 36 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए है। इसमें 7 हजार 317 छात्र थे। जिनमें से 5 हजार 707 उत्तीर्ण हुए। इनका परिणाम 87 प्रतिशत रहा। जबकि 6 हजार 887 छात्राओं में से 6 हजार 332 बालिकाएं उत्तीर्ण हुुई। इस प्रकार यह प्रतिशत 89 प्रतिशत रहा।