ग्राम सेवा सहकारिता समिति के लिए भूमि दान की

गोदाम निर्माण के लिए किया भूमि पूजनकोटकासिम. क्षेत्र के जकोपुर ग्राम में ग्राम सेवा सहकारिता समिति के लिए गोदाम निर्माण के लिए भूमि दान की गई। इस अवसर पर विधिवत पूजा-अर्चना के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समिति के व्यवस्थापक धर्मेंद्र जाट ने बताया कि ग्राम विकास एवं किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गोदाम निर्माण के लिए ग्रामीणों ने सराहनीय पहल की है। भूमि दान के साथ-साथ दाताओं की ओर से दो लाख इक्यावन हजार रुपए की नकद राशि भी सहयोग स्वरूप प्रदान की गई।