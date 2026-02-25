Rajasthan Highway Update: टेंडर और सर्वे के बाद भी अटका फोरलेन का काम, आखिर कब बनेगा राजस्थान का यह हाईवे?

पूर्व सरपंच पति राधेश्याम सोनी का कहना है कि फोरलेन की प्रक्रिया लंबे समय से जारी बताई जा रही है। टेंडर होने के बाद सर्वे भी पूर्ण होने की बातें कही गईं, लेकिन काम शुरू होने का नाम नहीं ले रहा। विभागीय सुस्ती का आलम यह है कि आमजन को यह तक नहीं पता कि निर्माण कार्य किस मोड़ पर आकर रुक गया है। यह पूरी प्रक्रिया सरकारी सिस्टम के पेट की बात बनकर रह गई है, जो बाहर आने का नाम नहीं ले रही।