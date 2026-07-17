Rajasthan: गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े किसान के बेटे ने NEET परीक्षा में हासिल की 11वीं रैंक, पिता का सपना हुआ पूरा

उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, ताऊ, शिक्षकों और पूरे परिवार को दिया। अभिलाष ने कहा कि यह सफलता सिर्फ मेरा सपना ही नहीं बल्कि यह उन तमाम लोगों का साझा सपना पूरा हुआ है, जिन्होंने मुझ पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा किया। एक सामान्य किसान परिवार व ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी मेरे परिवार ने मुझे वह माहौल दिया जहां मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा। मेरे बड़े पापा रामलाल गोदारा तैयारी के दौरान मेरे सबसे बड़े संबल रहे हैं। अभिलाष ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि या सीमित संसाधन कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए।