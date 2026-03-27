Jaipur: पेयजल संकट से बड़ी राहत; बीसलपुर बांध से 3 पैकेज में बढे़गी सप्लाई, 7.5 करोड़ लीटर ज्यादा पानी, मल्टीस्टोरी प्रोजेक्ट्स को मिलेगा फायदा

राजस्थान पत्रिका में '173 करोड़ का सूरजपुरा फिल्टर प्लांट आधी क्षमता पर सिमटा' शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद बड़ा असर सामने आया है। विभाग के मुख्य अभियंता (शहरी) देवराज सोलंकी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बीते गुरुवार को सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का दौरा किया। उन्होंने तकनीकी खामियां छोड़ने वाली फर्म को स्पष्ट निर्देश दिए कि गर्मियों में शहर की सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसके बाद फर्म ने सभी पांच फेल फिल्टर यूनिट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है।