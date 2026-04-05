6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

सुखाड़िया सर्किल पर सरेआम गुंडागर्दी: लोग देखते रहे और वे पिटते रहे, फूल विक्रेता पर जानलेवा हमला

- पड़ौसी दुकानदार जब बीच-बचाव आए तो मिली धमकी, विधायक जयदीप बिहाणी की सूचना पर दौड़ पुलिस, जब तक पहुंची पुलिस तब तक फरार हुए हमलावर, पन्द्रह मिनट तक लगातार चला घटनाक्रम

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Apr 05, 2026



श्रीगंगानगर। शहर के अति व्यस्तम इलाके सुखाड़िया सर्किल पर सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां 20 से 25 युवकों के समूह ने एक फूल विक्रेता पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अलग-अलग बाइकों पर आए युवकों ने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे। जैसे ही उन्होंने अशोक पनवाड़ी के खोखे के पास फूल विक्रेता सन्नी को देखा तो उसे घेरकर लोहे के पाइप और सरियों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। करीब 10 से 15 मिनट तक चले इस हमले के दौरान राहगीरों और आसपास के स्ट्रीट वेंडर्स ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी धमकाते हुए कहा कि जो बीच में आएगा उसका भी यही हाल किया जाएगा। इस धमकी के बाद लोग सहम गए। घटना के दौरान पीड़ित को बचाने आए एक परिचित पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। सूचना मिलने पर जवाहरनगर थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने विधायक जयदीप बिहाणी को भी घटना की जानकारी देकर पुलिस हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि जब तक थाना प्रभारी देवेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे तब तक हमलावर फरार हो चुके थे।



बहनोई ने अपने सा​थियों के साथ किया ​था हमला



जवाहरनगर पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती इंदिरा कॉलोनी निवासी सन्नी पुत्र रमेश धानक ने पर्चा बयान दिया कि वह सुखाडि़या सर्किल पर फूलों की रेहड़ी लगाता है। उसके पास पुरानी आबादी निवासी अठारह वर्षीय विकास पुत्र सुखचैन भी काम करता है। सन्नी के बहनोई अमित वाल्मीकि, अपने साथ कैंठा, गोटण, मुक्का और बीस पच्चीस लोगों को लेकर बाइक पर सवार होकर आया। उसने रॉय और डंडों से सन्नी और​ विकास पर जानलेवा हमला बोल दिया। घायल सन्नी ने बताया कि उसकी बहन सपना ने करीब आठ साल पहले आरोपी अमित वाल्मीकि से लव मैरिज की थी। उसके अब छह साल का बेटा भी है। सपना करीब दस दिन पहले अमित से बोलचाल होने पर उसके पास रहने के लिए आई थी, सपना को बेटा शनिवर दोपहर आरोपी अमित के घर चला गया। अमित ने इस बच्चे की पिटाई कर दी तो सन्नी और उसका भाई अमित के घर जाकर उलाहना देकर आए। इससे अमित और नाराज हो गया। शनिवार रात करीब आठ या सवा आठ बजे अमित ने अपने साले सन्नी को फोन पर दिन में हुए घटनाक्रम के जिक्र के बारे में बताते हुए सबक सिखाने की चेतावनी दे दी। इस पर सन्नी ने अमित को हल्के में लिया और बोल दिया कि उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसके करीब बीस मिनट में ही अमित अपने सा​थियों के साथ सुखाडि़या सर्किल पर पहुंचा और ताबड़तोड़ हमला करते हुए सन्नी और उसके बचाव में आए युवक विकास के हाथ पांव तोड़ डाले। इन दोनेां गंभीर को लोगों ने ई रिक्शा पर डालकर जिला अस्पताल पहुंचाया।



खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 01:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / सुखाड़िया सर्किल पर सरेआम गुंडागर्दी: लोग देखते रहे और वे पिटते रहे, फूल विक्रेता पर जानलेवा हमला

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sri Ganganagar: इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ रहे ड्रग ड्रोन अटैक, हथियार भी गिराए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े मामले

ड्रोन से ड्रग अटैक के संवेदनशील चिन्हित इलाके, पत्रिका फोटो
श्री गंगानगर

Abohar News: महिला अधिवक्ता पर जीजा ने किया रॉड से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Abohar News
श्री गंगानगर

पाक से फिर आई करीब 60 करोड़ की हेरोइन खेप, चार युवको को दबोचा

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : 14 गोवंश लादकर जा रहे तस्करों का ट्रक पलटा, एक नंदी की हुई मौत, चालक फरार

Cattle Smuggling
श्री गंगानगर

Sriganganagar Accident: ​​​​​पेड़ की टहनी गिरने से हादसा, कार पलटी, 2 की मौत, बच्ची सहित तीन घायल

Sri Ganganagar accident news, Padampur road accident, Rajasthan car accident today, Ganganagar local news, Rajasthan storm accident, falling tree accident India, Padampur highway news, Rajasthan rural accident, Ganganagar breaking news, Rajasthan weather impact accident, village road accident Rajasthan, Rajasthan local tragedy news, North Rajasthan accident update, Ganganagar district news, Rajasthan Hindi news accident
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.