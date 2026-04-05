श्रीगंगानगर : 14 गोवंश लादकर जा रहे तस्करों का ट्रक पलटा, एक नंदी की हुई मौत, चालक फरार

श्रीगंगानगर। जिले के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में ट्रक पलटने की घटना के बाद कथित गो तस्करी का मामला सामने आया है। गांव भागसर के पास बीती रात करीब 12 बजे एक संदिग्ध ट्रक अनियंत्रित होकर खेत के खाले में जा गिरा और पेड़ से टकरा गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना के समय आसपास के ग्रामीण और बजरंग दल के कार्यकर्ता ट्रक की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर वे तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रक की तलाशी ली।