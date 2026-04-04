International Carrot Day : राजस्थान के इस जिले की गाजर की मिठास का दीवाना है पूरा देश, होती है खूब कमाई

International Carrot Day : अंतरराष्ट्रीय गाजर दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की गाजर की मिठास का पूरा देश दीवाना है। राजस्थान के श्रीगंगानगर की गाजर, आम गाजर से अधिक लंबी होती है। यह गहरे सुर्ख लाल रंग की होती है। उस पर इसकी मिठास लाजवाब है। वैसे तो यहां की गाजर की मांग देश के करीब 20 राज्यों में है। जिसमें खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली शामिल हैं। इस गाजर की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि अधिकतर गाजर तो पश्चिम बंगाल, बिहार प्रदेश में ही खप जाती है।