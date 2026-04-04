Dungarpur Road Accident : बड़ी बहन ने दिया अर्थी को कंधा, फिर मृत बहन की कलाई पर बांधी राखी, रो पड़े सब

उल्लेखनीय है कि भीलूड़ा निवासी आशु उर्फ श्रेयांशी पुत्री धर्मेंद्र पंड्या एवं उसकी मां अनिता पंड्या गुरुवार को बांसवाड़ा जिले के अरथूना से गढ़ी की ओर बाइक से आ रहे थे। इस दौरान गढ़ी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। इससे श्रेयांशी एवं अनीता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए एवं दोनों घायलों को एम्बुलेंस से परतापुर उपजिला अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद श्रेयांशी की हालत गंभीर होने से परिजन उसे सागवाड़ा के निजी अस्पताल ले जा रहा थे तब ही श्रेयांशी की मौत हो गई।