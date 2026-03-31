Rajasthan Roadways : बांसवाड़ा डिपो को मिली 14 नई रात्रिकालीन बसें, जानिए किन बंद रूटों पर होगा संचालन

वापसी में 11.25 बजे लौटेगी और परतापुर, बागीदौरा, कलिंजरा तक जाएगी

1- सुबह 8.45 बजे बांसवाड़ा से परतापुर-सागवाड़ा होते हुए उदयपुर जाएगी, जो वापसी में दोपहर 3 बजे बांसवाड़ा आएगी।

2- शाम 5 बजे एक लोकल बस वाया सरेडी, अरथूना, पाचोड़ा होते हुए गलियाकोट जाएगी। जो रात को यही ठहरेगी और सुबह 6 बजे गलियाकोट से रवाना होकर अरथूना, सरेडी होते हुए बांसवाड़ा पहुंचेगी।

3- सुबह 8.15 बजे एक लोकल बस डूंगरपुर जाएगी।

4- सुबह 5 बजे बांसवाड़ा से गढ़ी, सागवाड़ा होते हुए दाहोद तक जाएगी। वापसी में 11 बजे यह बस दाहोद से सागवाड़ा होते हुए बांसवाड़ा आएगी।