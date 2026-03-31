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1 April : राजस्थान में एक अप्रैल से महंगी होगी शराब, आबकारी ड्यूटी 80 फीसदी की गई, जानें कुछ और भी बदलेगा

1 April : राजस्थान में 1 अप्रेल से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। विभाग ने आबकारी ड्यूटी 75 से बढ़ाकर 80 फीसदी की है। जिससे शराब की कीमतों में 8 से 10 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी। जानें 1 अप्रैल से कुछ और भी ​परिवर्तन भी आएंगे।

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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Mar 31, 2026

Rajasthan 1 Apri Liquor will be expensive excise duty increased to 80 percent

फाइल फोटो पत्रिका

1 April : राजस्थान में एक अप्रैल से शराब महंगी होगी। राजस्थान में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही एक अप्रेल से शराब की कीमतों में 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी ड्यूटी में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया है।

इस बढ़ोतरी का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बीयर की एक बोतल अब करीब 15 से 20 रुपए तक महंगी मिल सकती है, जबकि 1000 रुपए की शराब की बोतल की कीमत बढ़कर लगभग 1100 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी से करीब 19 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। वहीं, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है।

कल से महंगा होगा जंगल घूमना, दस फीसदी बढे़गा किराया

प्रदेशभर में बुधवार से आमजन का जंगल घूमना महंगा हो जाएगा। यानि अब पर्यटकों को जंगल या सफारी घूमने में थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वजह यह है​ कि वन विभाग ने दस फीसदी तक दाम बढ़ा दिए हैं। इस संबंध में विभाग ने गुपचुप आदेश जारी किए है। वन अधिकारियों के अनुसार एक अप्रेल से सफारी शुल्क में करीब 10 प्रतिशत तक वृद्धि होगी, जो जिप्सी और कैन्टर सहित विभिन्न श्रेणियों पर लागू रहेगी।

वन विभाग के अनुसार यह निर्णय बढ़ती परिचालन लागत और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। यह जैविक उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में एक साथ लागू होगा।

रणथंभौर में सफारी का समय बदलेगा

रणथंभौर (सवाई माधोपुर) के डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से सफारी के समय में बदलाव किया जाएगा। नए समय के अनुसार, मॉर्निंग सफारी सुबह 6 से 9.30 बजे तक और इवनिंग सफारी दोपहर 3 से शाम 6.30 बजे तक संचालित होगी।

अभी सफारी का समय सुबह 6.30 से 10 बजे तक और दोपहर 2.30 से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। जयपुर के आमेर में हाथी सवारी के समय में बदलाव किया जाएगा। 1 अप्रैल से सवारी का समय सुबह 7 से 10:30 बजे तक ही रहेगा। अभी यह समय सुबह 7 से 11.30 बजे तक है।

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Published on:

31 Mar 2026 07:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 1 April : राजस्थान में एक अप्रैल से महंगी होगी शराब, आबकारी ड्यूटी 80 फीसदी की गई, जानें कुछ और भी बदलेगा

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