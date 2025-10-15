Patrika LogoSwitch to English

Bribe Case: राजस्थान में ACB का बड़ा एक्शन, मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार

ACB Big Action: शिकायतकर्ता से पटवारी ने कुल 50 हजार रुपए की मांग की थी, जिसमें से वह पहले ही 5 हजार रुपए ले चुका था।

less than 1 minute read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 15, 2025

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Khatoli Patwari Arrested In Bribe Case: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा जिले के खातौली नायब तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी प्रधान चौधरी को 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत सीमाज्ञान के बदले मांगी गई थी।

ACB की स्पेशल टीम के ASP मुकुल शर्मा के नेतृत्व में ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ता से पटवारी ने कुल 50 हजार रुपए की मांग की थी, जिसमें से वह पहले ही 5 हजार रुपए ले चुका था। शेष 45 हजार रुपए मिठाई के डिब्बे में रखकर दिए जा रहे थे तभी ACB की टीम ने मौके पर दबिश देकर पटवारी को पकड़ लिया।

नायब तहसील कार्यालय में हुआ पूरा लेन-देन

ACB के मुताबिक यह पूरा लेन-देन खातौली नायब तहसील कार्यालय के भीतर ही हुआ। खास बात यह रही कि रिश्वत जैसे गंभीर अपराध को सरकारी कार्यालय में अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में नायब तहसीलदार और पिपल्दा तहसील के अन्य अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में आ गई है।

जांच में अन्य अधिकारी भी आ सकते हैं घेरे में

ACB की टीम ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ के लिए उसे थाने ले जाया गया है। साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है।

Published on:

15 Oct 2025 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Bribe Case: राजस्थान में ACB का बड़ा एक्शन, मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार

