Bribe Case: राजस्थान में ACB का बड़ा एक्शन, मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार

ACB की स्पेशल टीम के ASP मुकुल शर्मा के नेतृत्व में ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ता से पटवारी ने कुल 50 हजार रुपए की मांग की थी, जिसमें से वह पहले ही 5 हजार रुपए ले चुका था। शेष 45 हजार रुपए मिठाई के डिब्बे में रखकर दिए जा रहे थे तभी ACB की टीम ने मौके पर दबिश देकर पटवारी को पकड़ लिया।