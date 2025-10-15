मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड, 4 युवतियां पकड़ी गईं, भनक लगते ही संचालक फरार

Barmer Police raid on spa centre (Photo-AI)
बाड़मेर: बाड़मेर शहर के चौहटन सर्किल स्थित एक स्पा सेंटर पर मंगलवार को पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई की। डीएसपी रमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर पर दबिश दी, जहां मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होती मिलीं।
पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही स्पा सेंटर संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से चार युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है। इनमें से चारों युवतियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग युवती को पुलिस ने संरक्षण में लिया है।
डीएसपी शर्मा ने बताया कि स्पा सेंटर की तलाशी के दौरान कई संदिग्ध वस्तुएं और दस्तावेज मिले हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यहां लंबे समय से अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थीं।
फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार युवतियों और युवक से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कहां की रहने वाली हैं, कब से यहां काम कर रही थीं और उनका स्पा संचालक से क्या संबंध है। साथ ही स्पा सेंटर के दस्तावेजों और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
गौरतलब है कि बाड़मेर शहर में लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में इस तरह की गतिविधियां चलने की शिकायतें मिलती रही हैं। पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसे सेंटर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इस बार पुलिस ने सख्ती बरतते हुए संचालक की गिरफ्तारी और नेटवर्क के अन्य लोगों तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग