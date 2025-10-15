Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड, 4 युवतियां पकड़ी गईं, भनक लगते ही संचालक फरार

बाड़मेर पुलिस ने मंगलवार को चौहटन सर्किल पर स्थित स्पा सेंटर पर छापा मारकर अनैतिक गतिविधियों को रोकने की कार्रवाई की। पुलिस ने स्पा सेंटर पर दबिश दी, पर संचालक मौके से भागने में सफल रहा।

2 min read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 15, 2025

Barmer Police raid on spa centre

Barmer Police raid on spa centre (Photo-AI)

बाड़मेर: बाड़मेर शहर के चौहटन सर्किल स्थित एक स्पा सेंटर पर मंगलवार को पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई की। डीएसपी रमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर पर दबिश दी, जहां मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होती मिलीं।

पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही स्पा सेंटर संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से चार युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है। इनमें से चारों युवतियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग युवती को पुलिस ने संरक्षण में लिया है।


डीएसपी शर्मा ने बताया कि स्पा सेंटर की तलाशी के दौरान कई संदिग्ध वस्तुएं और दस्तावेज मिले हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यहां लंबे समय से अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थीं।


फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार युवतियों और युवक से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कहां की रहने वाली हैं, कब से यहां काम कर रही थीं और उनका स्पा संचालक से क्या संबंध है। साथ ही स्पा सेंटर के दस्तावेजों और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।


गौरतलब है कि बाड़मेर शहर में लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में इस तरह की गतिविधियां चलने की शिकायतें मिलती रही हैं। पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसे सेंटर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इस बार पुलिस ने सख्ती बरतते हुए संचालक की गिरफ्तारी और नेटवर्क के अन्य लोगों तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

अजमेर में 2 बहनों की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपी गिरफ्तार, सोते समय परिवार पर किए थे हमला
अजमेर
murder case of two sisters in Ajmer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 02:13 pm

Published on:

15 Oct 2025 01:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड, 4 युवतियां पकड़ी गईं, भनक लगते ही संचालक फरार

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान, लिखा…लव यू ऑल, लव यू मां-पापा और भैया

बाड़मेर

घर में घुस रहा था लड़का तो देख ली थी भाभी, डर और शर्म से आहत लड़की ने टांके में कूदकर दी जान

Barmer Crime
बाड़मेर

बालोतरा: बारिश के बाद भी लूणी नदी से सीधे रास्ते पर बह रहा पानी, 2 महीने से आवागमन बाधित

Luni River
बाड़मेर

बाड़मेर: लाइट के स्विच बोर्ड में चार्जर लगाते समय उंगली पिन में घुसी, करंट लगने से 13 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

Barmer News
बाड़मेर

धोरों की धरती पर खेती ने बदली तस्वीर, जीरा-बाजरा-अनार में दबदबा

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.