मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड, 4 युवतियां पकड़ी गईं, भनक लगते ही संचालक फरार



गौरतलब है कि बाड़मेर शहर में लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में इस तरह की गतिविधियां चलने की शिकायतें मिलती रही हैं। पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसे सेंटर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इस बार पुलिस ने सख्ती बरतते हुए संचालक की गिरफ्तारी और नेटवर्क के अन्य लोगों तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है।