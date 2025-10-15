Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

अजमेर में 2 बहनों की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपी गिरफ्तार, सोते समय परिवार पर किए थे हमला

अजमेर में 7 अक्टूबर को दो बहनों मीनाक्षी और पिंकी की पिकअप से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सोते परिवार पर हमला किया था। इस दौरान पांच से अधिक घायल भी हुए थे।

2 min read

अजमेर

image

Arvind Rao

Oct 15, 2025

murder case of two sisters in Ajmer

2 बहनों की हत्या मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Ajmer News: अजमेर में सात अक्टूबर को हुई दिल दहला देने वाली वारदात में दो बहनों की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।


बता दें कि घटना अजमेर के कायड़ रोड स्थित विधि महाविद्यालय के पास बंजारों के डेरे पर हुई थी। जहां सोते परिवार पर देर रात अचानक हमला किया गया था। हमले में परिवार के पांच से अधिक सदस्य घायल हुए थे। जबकि चीख-पुकार सुनकर बाहर आई दो बहनों मीनाक्षी और पिंकी की हत्या कर दी गई।


पिकअप से दोनों बहनों को कुचला


पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पिकअप वाहन का उपयोग कर दोनों बहनों को कुचल दिया था। हमला करने के बाद आरोपी गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। इस क्रूर घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।


मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और दस आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मदनगंज-किशनगढ़ निवासी छोटू लाल, मुकेश, धर्मा, हेतराम, मंगल, लखन, दशम, मिस्टर, मुकेश पुत्र छोटूलाल और विकास शामिल हैं। पुलिस ने अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी है।


हथियारों से लैस होकर आए थे


मामले की शिकायत पीड़ित ईश्वर पुत्र धारा ने दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उसके ससुर छोटूलाल, साला मुकेश और चाचा-ससुर हेतराम सहित अन्य लोगों ने हथियारों से लैस होकर परिवार पर हमला किया। परिवार में पहले से चली आ रही रंजिश ने यह खूनी वारदात अंजाम दिया।


बताया गया है कि पीड़ित ईश्वर और आरोपियों के परिवारों के बीच लड़कियों की शादी अदला-बदली के माध्यम से हुई थी। लेकिन ईश्वर की पत्नी से विवाद के चलते उनकी बहन ससुराल नहीं जा रही थी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा और अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।

