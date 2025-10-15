Jaipur: बेटी के शव से लिपटकर रोते रहे पिता, बेसुध हुई मां, घर से 100 मीटर दूरी पर स्कूल बस ने कुचला, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत

शव से लिपटकर रोते पिता और बेटे के साथ फूट-फूटकर रोती मां, इनसेट में मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका
School Bus Crushed 7 Year Girl: राजस्थान सरकार के अवकाश के बावजूद निजी स्कूलों के खुलने के बीच हरमाड़ा थाना क्षेत्र के नांगल सिरस ग्राम पंचायत के दौलतपुरा गांव में मंगलवार दोपहर को एक दर्दनाक स्कूल बस हादसा हुआ।
करणी नगर में 7 वर्षीय सुनीता वर्मा जो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, स्कूल बस से उतरते समय चालक की लापरवाही के कारण बस के टायर के नीचे आ गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया।
थाना प्रभारी उदयसिंह यादव ने बताया कि मृतका रोज की तरह स्कूल से लौट रही थी। जैसे ही वह बस से उतरकर घर की ओर बढ़ी चालक ने बस आगे बढ़ा दी। उसका बड़ा भाई पहले निकल गया था। पुलिस ने बस जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन और चालक की लापरवाही पर आक्रोश जताया। उनका कहना है कि सरकार ने दीपावली पर्व को लेकर स्कूलों का अवकाश घोषित किया था बावजूद इसके स्कूल संचालन किया गया।
एसीपी चौमूं ऊषा यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शव का पोस्टमार्टम बुधवार को कराया जाएगा। श्रीसाईं नाथ एकेडमी स्कूल संचालक सुरेश गुप्ता ने हादसे पर कहा कि अभी रुको, बाद में बात करेंगे, जबकि सीबीईओ गिर्राज पारीक ने बताया कि जांच करवाई की जा रही है और स्कूल खोरा बीसल में संचालित है।
हादसे की सूचना मिलते ही घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मृत पड़ी बेटी को देखकर मां पूनम देवी बेसुध हो गई। वह बेटी को पुकारते हुए बार-बार बेहोश हो रही थी। पिता राजेन्द्र वर्मा मजदूरी करते हैं और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। हादसे के समय वह मुरलीपुरा स्कीम में आरसीसी का काम कर रहे थे। घटना की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो बेटी से लिपटकर रोने लगे। पिता ने हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है।
