Jaipur: बेटी के शव से लिपटकर रोते रहे पिता, बेसुध हुई मां, घर से 100 मीटर दूरी पर स्कूल बस ने कुचला, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत

हादसे की सूचना मिलते ही घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मृत पड़ी बेटी को देखकर मां पूनम देवी बेसुध हो गई। वह बेटी को पुकारते हुए बार-बार बेहोश हो रही थी। पिता राजेन्द्र वर्मा मजदूरी करते हैं और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। हादसे के समय वह मुरलीपुरा स्कीम में आरसीसी का काम कर रहे थे। घटना की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो बेटी से लिपटकर रोने लगे। पिता ने हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है।