गांव की सरकार लगभग तय! बालोद में 34 उम्मीदवार बिना वोट बने विजेता, अब सिर्फ 11 पदों पर होगा चुनावी मुकाबला

Three-Tier Panchayat By-Election: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। कई ग्राम पंचायतों में केवल एक-एक उम्मीदवार मैदान में होने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। जिले में 32 पंच और 2 सरपंच पदों पर बिना मतदान के ही निर्वाचन हो चुका है। अब सिर्फ 8 पंच और 3 सरपंच पदों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद मतगणना कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।