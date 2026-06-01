गांव की सरकार लगभग तय! बालोद में 34 उम्मीदवार बिना वोट बने विजेता, अब सिर्फ 11 पदों पर होगा चुनावी मुकाबला

Three-Tier Panchayat By-Election(photo-patrika)
Three-Tier Panchayat By-Election: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। कई ग्राम पंचायतों में केवल एक-एक उम्मीदवार मैदान में होने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। जिले में 32 पंच और 2 सरपंच पदों पर बिना मतदान के ही निर्वाचन हो चुका है। अब सिर्फ 8 पंच और 3 सरपंच पदों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद मतगणना कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार जिले के पांचों विकासखंडों में कुल 40 पंच और छह सरपंच पदों के लिए उपचुनाव प्रस्तावित था। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में पदों पर केवल एक-एक वैध उम्मीदवार मैदान में रहने से उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में कुल 32 पंच और दो सरपंच पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो चुका है। वहीं एक ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने से वह पद फिलहाल रिक्त रह गया है।
निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब जिले में केवल 11 पदों पर चुनावी मुकाबला बचा है। इनमें आठ पंच और तीन सरपंच पद शामिल हैं। इन पदों के लिए संबंधित पंचायतों के मतदाता एक जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर लेने का दावा किया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है।
जिले की कई पंचायतों में केवल एक-एक उम्मीदवार मैदान में होने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। बालोद विकासखंड की हथौद, डेंगरापार और लाटाबोड़ पंचायतों में पंच पद पर तथा गुरुर विकासखंड की कंवर, धनेली, कोलिहामार और बालोदगहन पंचायतों में भी पंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है।
गुंडरदेही विकासखंड में आठ पंच पदों पर बिना मुकाबले निर्वाचन हुआ है। वहीं सियनमरा और साजा पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए हैं। डौंडीलोहारा विकासखंड में सबसे ज्यादा 15 पंच पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इनमें टटेंगा, कोरगुड़ा, करेगांव, डेंगरापार, भडेरा, बैहाकुआ और कसही लो. पंचायतें शामिल हैं।
गुरुर विकासखंड की दढारी पंचायत में सरपंच पद के लिए किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। इस कारण यह पद फिलहाल रिक्त रहेगा। आगे इसकी प्रक्रिया निर्वाचन विभाग तय करेगा। एक जून को मतदान पूरा होने के बाद मतगणना की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। अधिकांश पदों पर निर्विरोध निर्वाचन होने से चुनाव प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। अब शेष 11 पदों पर मतदाताओं का फैसला अंतिम परिणाम तय करेगा।
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