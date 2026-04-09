Promotion: 105 सहायक शिक्षकों को मिला प्रमोशन का लाभ, बनाए गए प्रधान पाठक, जारी हुई सूची

पदोन्नति सूची जारी होने के बाद शिक्षकों में उत्साह का माहौल देखा गया, जिन्होंने इसे अपने लंबे संघर्ष का परिणाम बताया और संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस उपलब्धि के पीछे फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविन्द्र राठौर और प्रांतीय संगठन मंत्री उत्तम बघेल के मार्गदर्शन में जिला सचिव आशु मरकाम, संरक्षक उत्तमचंद वारे, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद मंडावी सहित अन्य जिला उपाध्यक्षों, कोषाध्यक्षों, सहसचिवों, प्रवक्ताओं, मीडिया प्रभारियों और विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्षों के सक्रिय प्रयास शामिल थे। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस पदोन्नति को संभव बनाने के लिए जिला प्रशासन, विशेषकर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। प्रशासन के सहयोग को इस उपलब्धि का आधार बताया गया।