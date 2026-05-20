Rowghat Railway Project: कांकेर में रावघाट रेल प्रोजेक्ट का अंतिम ट्रायल पूरा, पूर्व नक्सलियों ने पहली बार ट्रेन में किया सफर

Rowghat Railway Project: कांकेर जिले से आज दो ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जो बदलते बस्तर की नई कहानी बयां कर रही हैं। एक ओर 21 साल के लंबे इंतजार के बाद रावघाट रेल परियोजना अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंची, तो दूसरी ओर कभी विकास परियोजनाओं का विरोध करने वाले आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली पहली बार ट्रेन में सफर करते नजर आए। ये सिर्फ दो घटनाएं नहीं, बल्कि बस्तर में बदलते माहौल, बढ़ते विश्वास और विकास की नई दिशा का संकेत हैं—जहां अब बंदूक की जगह विकास की पटरी पर भविष्य दौड़ता दिखाई दे रहा है।