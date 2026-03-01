CG Promotion News: बड़ी खुशखबरी, 16 निरीक्षक स्तर के अधिकारी बने DSP, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, देखें List

2. 1595 शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी, 6 मार्च से नई जिम्मेदारी की शुरुआत- बस्तर संभाग के शिक्षा विभाग में पदोन्नति की बाट जोह रहे शिक्षकों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों की सूची बुधवार को जारी कर दी है… पूरी खबर पढ़े