CG Promotion News: बड़ी खुशखबरी, 16 निरीक्षक स्तर के अधिकारी बने DSP, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, देखें List

प्रमोशन (photo source- Patrika)
CG Promotion News: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षक स्तर के 16 अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य के गृह विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिश के आधार पर इन अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए उप पुलिस अधीक्षक (DSP) बना दिया है। इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, यह प्रमोशन 24 मार्च को आयोजित DPC बैठक के बाद दिया गया है, जिसमें निरीक्षक संवर्ग, कंपनी कमांडर और विशेष शाखा (स्पेशल ब्रांच) के अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। समिति की अनुशंसा के बाद गृह विभाग ने सभी चयनित अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की।
जारी आदेश के अनुसार, पदोन्नत अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए) के तहत वेतनमान दिया जाएगा। यह पदोन्नति उनके द्वारा नए पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। सभी अधिकारियों को निरीक्षक संवर्ग से डीएसपी संवर्ग (विशेष शाखा) में पदोन्नत किया गया है।
गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों की पदस्थापना (पोस्टिंग) से संबंधित अलग से आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल, प्रमोशन आदेश के बाद विभाग में उत्साह का माहौल है और इसे पुलिस प्रशासन में अनुभव और दक्षता को प्रोत्साहित करने वाला कदम माना जा रहा है।
निरीक्षक (विशेष शाखा)
कंपनी कमांडर/अन्य अधिकारी
इस तरह के प्रमोशन से पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है और बेहतर प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित होती है। साथ ही, अनुभवी अधिकारियों को उच्च जिम्मेदारी मिलने से कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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