IFS PROMOTION: इन IFS अफसरों को मिली पदोन्नति और स्थानांतरण, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

IFS Promotion: छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए स्थानांतरण और पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जहां दो आईएफएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, वहीं पांच अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान पर पदोन्नत किया गया है। इस फैसले से वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।