Chhattisgarh Employees News: बिना मंजूरी परीक्षा देकर ली वेतनवृद्धि, अब कर्मचारियों को लौटानी होगी रकम, LSGD परीक्षा में बड़ा खेल

इसके अलावा निकाय का स्थापना व्यय 65 प्रतिशत से कम होना चाहिए, तभी प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। कर्मचारी की न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी होना अनिवार्य है और केवल 45 वर्ष से कम आयु के कर्मचारी ही इस पाठ्यक्रम के पात्र माने जाते हैं। विभागीय प्रावधानों में यह भी स्पष्ट है कि कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम से डिप्लोमा हासिल करने का पात्र नहीं होगा। बावजूद इसके बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नियमों की अनदेखी कर परीक्षा दी और वेतनवृद्धि का लाभ ले लिया।